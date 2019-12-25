В Петербурге 4 июня пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов.

Северная столица 4 июня окажется под влиянием тыловой части уходящего на восток циклонического вихря. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами грозы, возможен град. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В среду ожидается без осадков и +26…+28 градусов. Более заметное похолодание должно начаться после 6 июня и вторая половина недели уже ожидается с дневной температурой до +20 градусов

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Фото: Piter.tv