В Петербурге 3 июня станет последним днём аномально-жаркого периода

Аномально жаркой погоды, вроде, и не будет, но высокая среднесуточная температура пока сохранится.

Температура 3 июня в Петербурге до +25 градусов, и это последний день аномально-жаркого периода, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Кратковременные дожди, ливни и грозы сегодня еще будут по всей территории, но всё по-прежнему локально, так как воздушная масса ещё очень неустойчивая. Град каждый день отмечается в разных районах области и города. Александр Колесов, синоптик

В предстоящие два дня (4 и 5 июня) будет относительно сухо, если и будут отдельные кратковременные дожди, то по территории Ленинградской области. В связи с этим солнце продолжит прогревать воздух днём и температура в первой половине недели останется до +25 градусов.

Аномально жаркой погоды, вроде, и не будет, но высокая среднесуточная температура пока сохранится, поэтому снижение температуры пока очень небольшое. Александр Колесов, синоптик

Более заметное похолодание должно начаться после 6 июня и вторая половина недели уже ожидается с дневной температурой до +20 градусов, кратковременные дожди и грозы снова начнутся по всей территории.

Фото: Piter.tv