Петербург окутал густой туман утром воскресенья

В Северной столице воздух прогреется до +13 градусов.

Сегодня, 2 октября, в Петербурге благодаря гребню антициклона будет свежо. В первой половине дня возможны туманы. Будет выглядывать солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В Северной столице воздух прогреется до +13 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +14 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 7 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник погода в Петербурге заметно ухудшится. Температура воздуха составит +10 градусов. Начнется период дождей.

Ранее на Piter.tv: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в первые дни октября.

Фото: Piter.tv