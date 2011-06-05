Температура в Петербурге 3 ноября будет близка к климатической норме

Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов.

Петербург 3 ноября останется под влиянием северной периферии антициклона. Сохранится облачная с прояснениями погода, осадков не ожидается, а температурные показатели будут близки к климатической норме. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов, по Ленобласти +1…+6 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

В субботу после полудня пройдут дожди и потеплеет до +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv