В Ленобласти 3 ноября ожидается до +6 и мокрый снег

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса.

В Ленинградской области перед длинными праздничными выходными ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 3 ноября пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днём юго-восточный, южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, местами до -5, днём +1...+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью и утром будет повышаться, днем слабо понижаться.

Фото: pxhere; МЧС