В Ленобласти 3 ноября ожидается до +6 и мокрый снег

В Ленинградской области перед длинными праздничными выходными ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Местами 3 ноября пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днём юго-восточный, южный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, местами до -5, днём +1...+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью и утром будет повышаться, днем слабо понижаться.
Фото: pxhere; МЧС
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