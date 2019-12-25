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В Ленобласти 3 ноября ожидается до +6 и мокрый снег
Сегодня, 13:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 3 ноября ожидается до +6 и мокрый снег

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Температура воздуха ночью -3...+2 градуса.

В Ленинградской области перед длинными праздничными выходными ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 3 ноября пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днём юго-восточный, южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, местами до -5, днём +1...+6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью и утром будет повышаться, днем слабо понижаться.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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