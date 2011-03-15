  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 3 ноября в начале дня местами пройдут слабые моросящие дожди
Сегодня, 7:52
48
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 3 ноября в начале дня местами пройдут слабые моросящие дожди

0 0

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов.

Перед длинными выходными Петербург окажется под влиянием антициклона, надвигающегося с северо-востока. Он сформирует облачную с прояснениями погоду, в начале дня местами пройдут слабые моросящие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В праздничный день (4 ноября) без осадков, ночью заморозки, днем всего +1…+2 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии