В Петербурге 3 ноября в начале дня местами пройдут слабые моросящие дожди

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов.

Перед длинными выходными Петербург окажется под влиянием антициклона, надвигающегося с северо-востока. Он сформирует облачную с прояснениями погоду, в начале дня местами пройдут слабые моросящие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В праздничный день (4 ноября) без осадков, ночью заморозки, днем всего +1…+2 градуса.

Фото: Piter.tv