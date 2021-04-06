На востоке Ленобласти 3 ноября ожидаются заморозки

Днем без существенных осадков.

В Ленинградской области перед длинными выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг, 3 ноября, ночью местами, преимущественно на западе, пройдёт небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью на западе 0...+5 градусов, на востоке 0...-5, днём на западе +2...+7 градусов, на востоке -1...+2 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: МЧС; Piter.tv