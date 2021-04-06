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На востоке Ленобласти 3 ноября ожидаются заморозки
Сегодня, 13:02
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На востоке Ленобласти 3 ноября ожидаются заморозки

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Днем без существенных осадков.

В Ленинградской области перед длинными выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг, 3 ноября, ночью местами, преимущественно на западе, пройдёт небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью на западе 0...+5 градусов, на востоке 0...-5, днём на западе +2...+7 градусов, на востоке -1...+2 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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