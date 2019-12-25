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В воскресенье дожди не закончатся в Петербурге
Сегодня, 9:04
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В воскресенье дожди не закончатся в Петербурге

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Подует порывистый западный ветер со скоростью 9 м/с.

В воскресенье, 18 сентября, благодаря циклону в Петербурге пройдут дожди. Небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что воздушные массы прогреются до +16 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +17 градусов. 

Подует порывистый западный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в ближайшие три дня будет пасмурная погода.

Фото: Pxhere

Теги: дожди, леус, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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