В воскресенье дожди не закончатся в Петербурге

Подует порывистый западный ветер со скоростью 9 м/с.

В воскресенье, 18 сентября, благодаря циклону в Петербурге пройдут дожди. Небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что воздушные массы прогреются до +16 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +17 градусов.

Подует порывистый западный ветер со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в ближайшие три дня будет пасмурная погода.

Фото: Pxhere