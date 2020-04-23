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В субботу петербуржцам понадобятся зонты и дождевики
Сегодня, 9:05
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В субботу петербуржцам понадобятся зонты и дождевики

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Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге из-за циклона будет прохладно и дождливо. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

В городе сохранится облачная с прояснениями погода. Однако без зонтов в этот день жителям Северной столицы не обойтись. Воздух прогреется до +12...+14 градусов. В Ленобласти потеплеет до +10...+15 градусов. По словам синоптика, эти значения ниже нормы на 4 градуса. Подует южный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

В воскресенье в город на Неве придет тепло. Погода в последний день недели будет облачной, осадков быть не должно.

Ранее на Piter.tv: в  Ленобласти 17 сентября пройдут кратковременные дожди.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, погода, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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