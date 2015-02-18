В Петербурге 30 октября пройдут дожди и усилится ветер

Температура воздуха +8…+10 градусов.

В среду Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора циклона с центром над Белым морем, а во второй половине дня регион пересечёт холодный атмосферный фронт.

Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", ожидается облачная погода, ближе к вечеру с прояснениями. Местами пройдут дожди, на севере и востоке Ленобласти – с мокрым снегом. Также усилится ветер.

Температура воздуха 30 октября в Петербурге +8…+10 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 14-19 м/с.

В четверг пройдут кратковременные дожди и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv