В Ленобласти ночью 30 октября на дорогах возможна гололедица

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса.

В Ленинградской области в среду, 29 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днем в большинстве районов ожидаются умеренные, в отдельных районах, сильные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

МЧС: 30 октября в Петербурге ветер усилится до 20 м/с.

Фото: pxhere; МЧС