Петербург 30 мая окажется под влиянием тыловой части циклона

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Северная столица 30 мая окажется под влиянием тыловой части циклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, что вместе с порывистым северным ветром ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха 30 мая в Петербурге +13…+15 градусов, по Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. В среду пройдут кратковременные дожди, и станет теплее на пару градусов.

Фото: Piter.tv