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Петербург 30 мая окажется под влиянием тыловой части циклона
Сегодня, 8:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 30 мая окажется под влиянием тыловой части циклона

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Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Северная столица 30 мая окажется под влиянием тыловой части циклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, что вместе с порывистым северным ветром ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха 30 мая в Петербурге +13…+15 градусов, по Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. В среду пройдут кратковременные дожди, и станет теплее на пару градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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