В Ленобласти 30 мая ожидается не более +17 градусов

Ночью местами заморозки до -1 градуса.

В Ленинградской области ночью 30 мая местами ожидаются заморозки, днём будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во вторник, 30 мая, в регионе местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, днем западный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, на востоке местами заморозки до -1, днем +12...+17 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС