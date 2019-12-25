Сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года

При переменной облачности обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы.

В начале рабочей недели Петербург окажется под влиянием небольшого, вытянувшегося с юго-востока, гребня антициклона. При переменной облачности обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Петербурге воздух 30 мая прогреется до +19..+21, по Ленобласти до +17..+22 градусов. С такими значениями сегодняшний день может стать самым тёплым с начала года. Пока в лидерах 7 мая с температурой в +19,2. Ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный 3-8 м/с.

Во вторник не избежать кратковременных дождей и станет на несколько градусов прохладнее.

Также синоптик рассказал, какая погода будет в начале июня.

Фото: Piter.tv