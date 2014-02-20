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Синоптик рассказал, какая погода будет в начале июня
Сегодня, 21:00
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Синоптик рассказал, какая погода будет в начале июня

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Горожанам пока не стоит ждать очень жарких дней.

Погода на следующей неделе будет постоянно меняться. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что понедельник ожидается теплым. Воздух прогреется до +17...+22 градусов. В Северной столице обещают солнце. Во вторник в город вернутся дожди. Среда вновь обещает быть жаркой и солнечной. Но испортят погоду тучи, которые жители увидят на небе в четверг. Прохлада вернется в город на Неве в пятницу. В этот день обещают осадки, столбики термометров покажут +12...+17 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода природа, синоптик, фобос, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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