Синоптик рассказал, какая погода будет в начале июня

Горожанам пока не стоит ждать очень жарких дней.

Погода на следующей неделе будет постоянно меняться. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что понедельник ожидается теплым. Воздух прогреется до +17...+22 градусов. В Северной столице обещают солнце. Во вторник в город вернутся дожди. Среда вновь обещает быть жаркой и солнечной. Но испортят погоду тучи, которые жители увидят на небе в четверг. Прохлада вернется в город на Неве в пятницу. В этот день обещают осадки, столбики термометров покажут +12...+17 градусов.

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Фото: Piter.tv