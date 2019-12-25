Жара нарастает в Петербурге

Дождей не ожидается.

Северная столица, как и большинство районов Ленинградской области, в среду останется под влиянием гребня антициклона с востока. При переменной облачность обойдётся без дождей и дневной максимум превысит 30-градусную отметку. При этом на юге области, стараниями приближающегося фронтального раздела, во второй половине дня местами возможны кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 30 июля в Петербурге +30…+32 градуса, в Ленинградской области +28…+33 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг во второй половине дня возможны кратковременный дождь, гроза, ночью +20…+22 градуса, днём +29…+31 градус.

По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в ближайшие дни дневные значения стабильно составят +30…+33 °C, ночные — не ниже +20…+22 °C.

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Фото: Piter.tv