В Ленобласти 30 июля воздух может прогреться до +34 градусов

Днем местами пройдёт кратковременный дождь.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается переменная облачность. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 30 июля ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +16...+21 градус, местами до +13 градусов, днем +29...+34 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Температура воды на Ладоге выросла: учёные зафиксировали сокращение ледового периода и потепление климата.

Фото: Piter.tv