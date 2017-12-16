В Петербурге 30 августа температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы

В среду также ожидаются дожди и дальнейшее понижение температуры.

На погоду в Петербурге 30 августа окажет влияние холодный атмосферный фронт. Небо затянут плотные облака, пройдут дожди, вечером местами сильные, ожидается порывистый северный ветер. Температурный фон днём окажется на 2-3 градуса ниже положенного по климату. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +16…+18, по Ленобласти +14…+19 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду также ожидаются дожди и дальнейшее понижение температуры.

Фото: Piter.tv