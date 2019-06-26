В Ленобласти 30 августа ожидается похолодание и дожди

Температура воздуха ночью +9...+14, днём +14...+19 градусов.

Во вторник, 30 августа, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт кратковременный дождь, днем в большинстве районов также ожидаются дожди, местами небольшие, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер северо-восточный, северный ночью 5-10 м/с, утром и днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14, днём +14...+19 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: МЧС; Piter.tv