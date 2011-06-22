В Петербурге 30 апреля будет холодно, но без дождей

В Санкт-Петербурге +6…+8 градусов.

Перед майскими выходными на погоду в Петербурге окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, вероятность осадков в городе будет невелика, а вот на юго-западе Ленобласти пройдут небольшие дожди, вечером с мокрым снегом. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 30 апреля в Санкт-Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг ожидается без осадков, ночью -1…+1 градус, днём +9…+11 градусов.

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Фото: Piter.tv