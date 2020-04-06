В Петербурге 2 сентября будет солнечно и без дождей 

Днём до +21 градуса.

Во вторник метеорологические условия в Северной столице сформирует вытянувшийся с севера барический гребень. В зоне его влияния ожидается спокойная погода с переменной облачностью и отсутствием дождей. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 2 сентября в Петербурге +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду ожидается без осадков, ночью +7…+9 градусов, днём +20…+22 градуса.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что первую декаду сентября в Петербурге будет тепло и сухо.

Фото: Piter.tv