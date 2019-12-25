В Ленобласти 2 сентября ожидается до +22 градусов

Jбойдётся без осадков/

В Ленинградской области во вторник ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 2 сентября обойдётся без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью северный, северо-восточный 2-7 м/с, днем северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, у водоемов местами до +13 градусов, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в начале сентября.

Фото: Piter.tv