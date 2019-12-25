В Петербурге 2 сентября немного повысится температура

В облаках появятся робкие прояснения, небольшие дожди пройдут только местами.

Перед выходными погоду в Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона, однако его воздействие будет постепенно ослабевать. В облаках появятся робкие прояснения, небольшие дожди пройдут только местами, а температура немного повысится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 сентября в Петербурге +11…+13, по Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу погода изменится мало.

Фото: Piter.tv