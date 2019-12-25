Перед выходными в Ленобласти продолжат идти дожди

Температура воздуха ночью +4...+9, днем +8...+13 градусов.

Перед выходным в Ленинградской области ожидается преимущественно облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 2 сентября, в Ленобласти в большинстве районов ночью временами будет идти дождь, днем также ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9, днем +8...+13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

За двое суток в Петербурге выпало 57% от месячной нормы осадков.

Фото: Piter.tv