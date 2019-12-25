За двое суток в Петербурге выпало 57% от месячной нормы осадков

В Ленинградской области за эти двое суток осадков выпало еще больше.

В Санкт-Петербурге третий день непрерывно идет дождь. За прошедшие двое суток выпало большое количество осадков и в Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В Петербурге выпало около 50 мм осадков, что составляет 57% от месячной нормы. В Ленинградской области за эти двое суток осадков выпало еще больше. В Новой Ладоге 88 мм (114 % от нормы), Винницах 90 мм (103 % от нормы), в Сосново 96 мм (129 % от нормы), Шлиссельбурге 106 мм (128 % от нормы), Лодейном Поле 76 мм (82 % от нормы).

В ближайшие дни характер дождей изменится, они будут кратковременными.

В Петербурге 1 сентября похолодание достигло апогея.

Фото: Piter.tv