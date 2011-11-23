В Петербурге 1 сентября похолодание достигло апогея

Температура воздуха 1 сентября в Петербурге +8…+10 градусов.

В первый осенний день 2022 года погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Небо продолжат закрывать плотные и низкие облака, пройдут дожди и по-прежнему будет ветрено, температурный фон окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 сентября в Петербурге +8…+10, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу ожидаются робкие прояснения, небольшие дожди местами и на несколько градусов теплее.

Фото: Piter.tv