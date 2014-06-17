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Дождь и +15 градусов ожидаются в Петербурге 2 сентября
Сегодня, 15:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Дождь и +15 градусов ожидаются в Петербурге 2 сентября

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Ночью температура воздуха опустится до +6…+8 градусов.

В четверг, 2 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха в городе опустится до +6…+8 градусов. Днем потеплеет до +13…+15 градусов. Однако на побережье Финского залива будет +11 градусов.

Ветер подует с северо-запада умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее август 2021-го года стал самым холодным за последние 9 лет.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, сентябрь, синоптики
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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