В субботу в Петербурге будет тепло и без осадков

Температура воздуха днем прогреется до +12…+14 градусов.

В субботу, 2 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов. Днем потеплеет до +12…+14 градусов. Ветер подует с юга слабый. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее петербуржцам рассказали о самых дешевых ж/д направлениях в октябре.

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