  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В субботу в Петербурге будет тепло и без осадков
Сегодня, 15:07
80
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В субботу в Петербурге будет тепло и без осадков

0 0

Температура воздуха днем прогреется до +12…+14 градусов.

В субботу, 2 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Предстоящей ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов. Днем потеплеет до +12…+14 градусов. Ветер подует с юга слабый. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее петербуржцам рассказали о самых дешевых ж/д направлениях в октябре.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, синоптики
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии