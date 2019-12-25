В субботу в Петербурге будет тепло и без осадков

В субботу, 2 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Предстоящей ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов. Днем потеплеет до +12…+14 градусов. Ветер подует с юга слабый. Атмосферное давление существенно меняться не будет.
Ранее петербуржцам рассказали о самых дешевых ж/д направлениях в октябре.
Фото: pexels.com
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