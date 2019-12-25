В Петербурге 2 ноября температура придёт в норму

Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов.

В четверг, 2 ноября, Северная столица будет ощущать влияние небольшого гребня антициклона, с востока и с запада сжатого облачными вихрями, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом.

Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов, по Ленобласти +1…+6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, в начале дня порывистый.

В пятницу местами пройдут небольшие осадки и +3…+5 градусов.

Фото: Piter.tv