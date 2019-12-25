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В Ленобласти 2 ноября ожидается не более +6 градусов
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 2 ноября ожидается не более +6 градусов

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Ночью местами до -2.

В Ленинградской области 2 ноября будет облачно с прояснениями, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов региона, днём местами  пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, ночью и утром в прибрежных районах порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток +1...+6 градусов, ночью местами до -2. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Петербурге введен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра.

Фото: МЧС; pxhere

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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