В Ленобласти 2 ноября ожидается не более +6 градусов

Ночью местами до -2.

В Ленинградской области 2 ноября будет облачно с прояснениями, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов региона, днём местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, ночью и утром в прибрежных районах порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток +1...+6 градусов, ночью местами до -2. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Петербурге введен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра.

Фото: МЧС; pxhere