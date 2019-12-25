В Петербурге введен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за ветра

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий.

"Желтый" уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге 1 и 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21:00 в среду, 1 ноября, до 21:00 в четверг, 2 ноября, на территории Северной столицы ожидают порывы ветра до 15 м/с.

Правительство города просит водителей быть более осторожными и по возможности отказаться от использования авто в связи с высоким риском ДТП. Особую внимательность следует проявить и пешеходам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 1 ноября будет тепло и дождливо.

Фото: Piter.TV