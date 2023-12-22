Циклон 2 апреля принесёт дожди и похолодание в Петербург

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов.

Северная столица 2 апреля окажется под влиянием северо-восточной периферии циклона "Патриция" (Patricia). Он закроет небо плотными облаками, усилит ветер и во второй половине дня вызовет дожди, что существенно ограничит дневной прогрев, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов, местами до +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывистый.

В среду ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололедица, в начале для +1…+3 градуса, к вечеру – 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv