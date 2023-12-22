В Ленобласти 2 апреля ожидается дождь и до +17 градусов

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём – понижаться.

В Ленинградской области 2 апреля будет облачная с прояснениями погода, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдёт кратковременный дождь. Днём также ожидается дождь, местами на западе сильный, на востоке небольшой. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер ночью переменный, слабый, днём восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха: на севере в течение суток +4...+9 градусов, ночью местами до +2, на юге ночью +4...+9 градусов, днём +12...+17 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём – понижаться.

Фото: unsplash; МЧС