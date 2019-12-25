Утром в среду Петербург накроет туман

Температура воздуха днем составит +11…+13 градусов.

В среду, 29 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром город накроет туман. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха предстоящей ночью составит +5…+7 градусов. Днем потеплеет до +11…+13 градусов. Осадков не будет. Атмосферное давление мало изменится.

Ранее мы писали, что трех девушек вместо лошадей запрягли в карету на Дворцовой площади.

Фото: pexels.com