Утром в среду Петербург накроет туман

В среду, 29 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром город накроет туман. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Температура воздуха предстоящей ночью составит +5…+7 градусов. Днем потеплеет до +11…+13 градусов. Осадков не будет. Атмосферное давление мало изменится.
Ранее мы писали, что трех девушек вместо лошадей запрягли в карету на Дворцовой площади.
Фото: pexels.com
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