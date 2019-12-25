В Петербурге 29 июля будет по-прежнему жаркая погода

В Петербурге обойдётся без осадков.

Во вторник основное влияние на погоду Северной столицы окажет гребень антициклона. Надвигаясь с востока, он оградит город от нашествия грозовых облаков, а вот на западе Ленобласти, в зоне влияния фронтального раздела, во второй половине дня местами дожди и грозы возможны. При этом по-прежнему жарко, добавили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 29 июля в Петербурге +29…+31 градус, в Ленинградской области +27…+32 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду ожидается без осадков, ночью +20…+22 градуса, днём +30…+32 градуса.

По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в ближайшие дни дневные значения стабильно составят +30…+33 °C, ночные — не ниже +20…+22 °C.

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Фото: Piter.tv