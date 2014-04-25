В Ленобласти 29 июля ожидается до +33 градусов

Днём местами могут идти дожди.

В Ленинградской области во вторник, 29 июля, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается без существенных осадков, днем местами, преимущественно на западе, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, ливни. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +16...+21 градус, местами до +13 градусов, днем +28...+33 градуса, местами до +27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

С 28 июля по 3 августа в Петербурге сохранится жаркая погода — температура воздуха будет держаться выше климатической нормы.

Фото: Piter.tv