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Петербург 29 декабря окажется под влиянием атлантического циклона "Керстин"
Сегодня, 7:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 29 декабря окажется под влиянием атлантического циклона "Керстин"

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Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

В четверг, 29 декабря, Петербург постепенно окажется под влиянием передней части очередного, приближающегося с запада атлантического циклона "Керстин". Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

 В пятницу временами осадки, днём переходящие в дожди и +1…+3 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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