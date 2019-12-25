Петербург 29 декабря окажется под влиянием атлантического циклона "Керстин"

Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

В четверг, 29 декабря, Петербург постепенно окажется под влиянием передней части очередного, приближающегося с запада атлантического циклона "Керстин". Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу временами осадки, днём переходящие в дожди и +1…+3 градуса.

Фото: Piter.tv