  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 29 декабря местами пройдёт снег
Сегодня, 15:15
171
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 29 декабря местами пройдёт снег

0 0

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

В четверг, 29 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе местами пройдёт небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью юго-западный, южный 3-8 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днём 0...-5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии