В Ленобласти 29 декабря местами пройдёт снег

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

В четверг, 29 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе местами пройдёт небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью юго-западный, южный 3-8 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днём 0...-5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС