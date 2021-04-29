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Петербург 28 мая находится в ожидании дождей
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 28 мая находится в ожидании дождей

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Днём до +22 градусов.

В среду Северная столица окажется на пути очередного атмосферного фронта. Приближаясь с юго-запада, он принесёт в регион обширные поля облаков и во второй половине дня вызовет дожди, однако до начала осадков воздушные массы успеют неплохо прогреться. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 28 мая в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг временами будут идти дожди, ночью +13…+15 градусов, днём +20…+22 градуса.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погодных рекордах в День города за последние 144 года. 

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, май, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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