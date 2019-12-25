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В Ленобласти 28 мая ожидается до +24 градусов
Сегодня, 15:16
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В Ленобласти 28 мая ожидается до +24 градусов

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Местами в регионе пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в середине недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 28 мая в регионе пройдут кратковременные дожди, ночью преимущественно на востоке. Ночью и утром также местами ожидается туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем южных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, на северо-западе местами до +3 градусов, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем – слабо понижаться.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погодных рекордах в День города за последние 144 года. 

Фото: Piter.tv

Теги: весна, май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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