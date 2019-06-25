  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зима прощается с петербуржцами мокрым снегом
Сегодня, 7:57
69
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Зима прощается с петербуржцами мокрым снегом

0 0

Однако температура остается выше климатической нормы.

В последний календарный день зимы синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться влиянием и прохождением атмосферного фронта. По данным синоптиков "Фобос", ожидается облачная погода, временами пройдёт снег, местами переходящий в мокрый. При этом температурный фон останется в зоне положительных значений и на 3-4 градуса превысит рамки климата.

Температура воздуха 28 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер западный 2-7 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и +1…+3 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии