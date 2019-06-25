Зима прощается с петербуржцами мокрым снегом

Однако температура остается выше климатической нормы.

В последний календарный день зимы синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться влиянием и прохождением атмосферного фронта. По данным синоптиков "Фобос", ожидается облачная погода, временами пройдёт снег, местами переходящий в мокрый. При этом температурный фон останется в зоне положительных значений и на 3-4 градуса превысит рамки климата.

Температура воздуха 28 февраля в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер западный 2-7 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv