28 февраля на погоду в Петербурге окажет влияние холодный атмосферный фронт

При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт кратковременный снег.

В последний день календарной зимы на погоду в Петербурге окажет влияние перемещающийся с севера на юг холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт кратковременный снег, в утренние часы – мокрый снег, во второй половине дня образуется гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 28 февраля в начале дня 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса, к вечеру похолодает до -1…-3 градусов и до 0…-5 градусов соответственно. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду местами пройдёт небольшой снег и 0…-2 градуса.

Фото: Piter.tv