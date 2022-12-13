В Ленобласти 28 февраля ожидается снег и до +2 градусов

Ночью и утром 28 февраля в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег.

В Ленинградской области в крайний день календарной зимы будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром 28 февраля в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днём местами также возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

МЧС: в Петербурге 28 февраля ожидается усиление ветра.

Фото: Piter.tv; МЧС