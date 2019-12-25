В Петербурге 28 апреля до температурной нормы не хватит 1-2 градусов

Местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник Северная столица окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон заметно подрастёт, но до нормы ему не хватит всего лишь одного-двух градусов. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 28 апреля в Петербурге составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник временами будут идти дожди, ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

Руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в уходящем апреле Северная столица побила температурный рекорд 25-летней давности. По его данным, в 2000-м году столбики термометров показывали лишь на 1,4 градуса меньше. Новый рекорд составил 26,7 градусов.

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Фото: Piter.tv