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В Петербурге 28 апреля до температурной нормы не хватит 1-2 градусов
Сегодня, 8:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 28 апреля до температурной нормы не хватит 1-2 градусов

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Местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник Северная столица окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон заметно подрастёт, но до нормы ему не хватит всего лишь одного-двух градусов. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 28 апреля в Петербурге составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник временами будут идти дожди, ночью +5…+7 градусов, днем +10…+12 градусов.

Руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в уходящем апреле Северная столица побила температурный рекорд 25-летней давности. По его данным, в 2000-м году столбики термометров показывали лишь на 1,4 градуса меньше. Новый рекорд составил 26,7 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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