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Северо-западная периферия антициклона принесет в Петербург уже привычную жару во вторник
Сегодня, 7:57
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Северо-западная периферия антициклона принесет в Петербург уже привычную жару во вторник

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В городе на Неве столбики термометров покажут +29 градусов, а в Ленобласти +30 градусов. 

Сегодня, 23 августа, силами обширного циклона в Петербург вернется знойная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

День будет облачным. Временами жители  смогут увидеть солнце. Температура воздуха продолжит расти. Так, в Северной столице столбики термометров покажут +29 градусов, а в Ленобласти +30 градусов. 

Восточный ветер подует со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление будет высоким и составит 767 мм рт. ст.

Синоптик предупредил, что в среду в городе на Неве станет еще жарче. Кроме того, Петербург может поставить новый суточный температурный рекорд. 

Ранее на Piter.tv: кот Пушок пропал из Академии балета Вагановой в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, леус, погода, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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