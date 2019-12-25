Северо-западная периферия антициклона принесет в Петербург уже привычную жару во вторник

В городе на Неве столбики термометров покажут +29 градусов, а в Ленобласти +30 градусов.

Сегодня, 23 августа, силами обширного циклона в Петербург вернется знойная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

День будет облачным. Временами жители смогут увидеть солнце. Температура воздуха продолжит расти. Так, в Северной столице столбики термометров покажут +29 градусов, а в Ленобласти +30 градусов.

Восточный ветер подует со скоростью до 8 м/с. Атмосферное давление будет высоким и составит 767 мм рт. ст.



Синоптик предупредил, что в среду в городе на Неве станет еще жарче. Кроме того, Петербург может поставить новый суточный температурный рекорд.



Ранее на Piter.tv: кот Пушок пропал из Академии балета Вагановой в Петербурге.

Фото: Piter.tv