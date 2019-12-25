В Петербурге 27 октября будет на 5-6 градусов выше климатической нормы

Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря.

В четверг Петербург будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, температурные показатели будут на 5-6 градусов выше положенного по климату. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 27 октября в Петербурге +9…+11 градусов, по Ленобласти +7…+12 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу облачно, вновь дожди и тепло.

Фото: Piter.tv