Петербуржцев предупредили о дожде в среду

Температура воздуха составит +7…+9 градусов.

В среду, 27 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе составит +5…+7 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.

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Фото: pexels.com