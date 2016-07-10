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Петербуржцев предупредили о дожде в среду
Сегодня, 15:14
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили о дожде в среду

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Температура воздуха составит +7…+9 градусов.

В среду, 27 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе составит +5…+7 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что на человека свалился кусок штукатурки на Гороховой улице.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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