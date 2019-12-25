Петербурге 27 июля окажется в тыловой части циклона

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

В среду по территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт, оставляя Северную столицу в тыловой части циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге 27 июля температура воздуха +20…+22, по Ленобласти +18…+23 градуса, на востоке до +28 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг кратковременные дожди и прохладно.

Фото: Piter.tv