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В Ленобласти 27 июля местами ожидаются ливни с грозами
Сегодня, 15:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 27 июля местами ожидаются ливни с грозами

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Воздух прогреется до +25 градусов.

В середине недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 июля на западе Ленобласти, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются ливни с грозами. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18, днём +20...+25 градусов, на востоке до +28 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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