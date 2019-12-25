27 декабря погоду в Петербурге сформирует тёплый атмосферный фронт с запада

Температура воздуха -2…-4 градуса.

Во вторник, 27 декабря, метеорологические условия в Петербурге сформирует тёплый атмосферный фронт с запада. Его усилиями в регионе облачно, пройдёт снег, местами возможны метели, на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы. В отдельных районах Ленобласти 27 декабря ожидается метель.

В среду ожидается небольшой снег, мокрый снег и слабая оттепель.

Фото: Piter.tv